HABER

Düzce’de 2017 hayvan sayısı 76 bin 703 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

DÜZCE(İHA)

Düzce’de 2017 hayvan sayısı 76 bin 703 oldu

DÜZCE(İHA)

Düzce’de 2017 hayvan sayısı 76 bin 703 oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni detay! Karısının ifadesiyle ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın sahibi hakkında yeni detay! Karısının ifadesiyle ortaya çıktı

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

Sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk kez sinyal verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.