Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Şehrin birçok yerinde su baskınları meydana geldi.

Düzce şehir merkezinde aniden bastıran yağmur hayatı felç etti. Şehrin birçok yerinde su baskınları yaşanırken, trafik ise zaman zaman kilitlendi. Çakırlar Mahallesi'nde yağmur ve aşırı rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilerek yolları kapattı. Devrilen ağaçlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.

