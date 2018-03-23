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Düzce'de aranan şahıslara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:35 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı tutuklandı

Ülke genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik Düzce'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak, çeşitli suçlardan aranması olan kişileri yakalamak için operasyon başlattı.

Kent geneli ve 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "adam öldürme", "kasten adam yaralama", "basit yaralama", "çocuğun cinsel istismarı", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "şantaj", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "hırsızlık", "aile yükümlülüklerine uymama", "borcunu ödeme şartını ihlal", "alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma" suçlarından aranan 20 kişiyi ikametlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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