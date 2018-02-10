Düzce'de cinayet ve intihar

Düzce'de bir kişi, tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti.
Alınan bilgiye göre, 55 yaşındaki Hüseyin Koç, Kalıcı Konutlar 7. Bölge 5. Sokak'ta, boşanmak isteyen eşi Hatice Koç (50) ile bir marketin önünde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Koç, üzerindeki tabanca ile eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olayı duyan Hüseyin ve Hatice Koç'un yakınları sinir krizi geçirdi.
Cumhuriyet savcısının olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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