Düzce'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Düzce'de bir grup vatandaş, çocuk istismarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.
Yetişkinlerin siyah, çoçukların ise beyaz renkte elbiseler giydiği grup, Cedidiye Camisi önünde toplandı. Siyah pankartlar taşıyan vatandaşlar, "Çocuk Susar, Sen Susma" sloganı attı.
Yürüyüşün tamamlandığı Anıtpark Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan Reşit Kurt, çocuk istismarı konusunda çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.
Kurt, çocuklara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"İstismarın önüne geçebilmek için çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel eğitim, susmamalarını öğretmek ve özgüven kazandırmaktır. Milyonlarca insanı etkileyen bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Sosyal medyada 'Çocuk Susar, Sen Susma' sloganı ile herkesin haykırdığı gibi biz de bu soruna çözüm istiyoruz."
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