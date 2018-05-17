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Düzce'de davulcular şehir turu attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

Düzce'de davulcular şehir turu attı

Düzce'de, ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri davulcular, davullarıyla şehir merkezinde tur attı.

Düzce Belediyesi önünde toplanan 40 davulcu, ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura uyandıracakları manileri söyleyerek Anıtpark Meydanı'na geldi.

Toplu halde manileri söyleyen davulcular, vatandaşların ilgisini çekti.

Davulcularla yürüyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan etkinliklerinin kentte devam ettiğini söyledi.

Davulcular için geleneksel düzenleme yapıldığını aktaran Ay, şöyle konuştu:

"Bu sene ramazan davulcularımız, davullarını belli bir formatta, gelenek-göreneklerimize uygun bir şekilde çalacaklar. Bugün de bir araya gelelim istedik, nasıl davul çalacaklarını, nasıl mani söyleyeceklerini bizlere gösterecekler."

Ay, ramazan ayının ruhuna uygun manilerin söyleneceğini belirterek, "Geleneklerimize göre davul çalacağız. Davulcularımız da belli bir disiplin içerisinde çalacaklar. Yarım saat diliminde vatandaşlarımızı sahura uyandıracaklar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Davulcu Düzce ramazan 2018

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