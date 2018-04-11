Düzce'de DEAŞ operasyonu

Düzce'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gümüşova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, İstanbul'dan Düzce'ye getirilen çocuklara örgütün benimsediği düşünce ve faaliyetlerde eğitim verdikleri tespit edilen 3 şüpheli ile bunların barınmalarını sağlayan 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.
Bu arada 24 çocuğun, doğa kampı adı altında İstanbul'dan Düzce'ye eğitime getirildiği öğrenildi.
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