HABER

Düzce'de derede balık ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

DÜZCE kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde çok sayıda balık ölümü endişe yarattı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde çok sayıda balık ölümü endişe yarattı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklendiği görüldü.

Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklenmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ölü balıkları toplamaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Asar Deresi'nde 20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Burhan Gömleksiz, "Bugüne kadar böyle bir şey görülmedi. Bu bir katliamdır. Bunu yapanlar canidir. İnsan olanlar bunu yapmaz. Bu kadar balığın ölümüne sebep olmak insanlık dışıdır. Ben yaklaşık 20 yıldır burada balık tutuyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm. Toplu halde katliam yapılmış. Ufak bir köpük de geliyor. Bunu yapanlar cezasız kalmamalıdır. Yetkililerin bunu yapanı bulup, cezalarını vermelerini istiyoruz. Bir balık diyerek geçmemek lazım" dedi.

Balık ölümleri ile ilgili olarak vatandaşların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdikleri, ancak yetkililerin henüz dereden ve balıklardan da numune almadığı öğrenildi.

PARTNERGörenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü Görenler hayrete düşüyor! İnsan yüzlü
Bilime göre mükemmel insan bedeni neye benziyor?Bilime göre mükemmel insan bedeni neye benziyor?
Bu ilçede her evde en az bir bisiklet varBu ilçede her evde en az bir bisiklet var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

Hakim olmak için Hukuk Fakültesi'nden mezun olmak şartı kalktı mı? Flaş açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: BAAS rejimine geçiyorsunuz derken, bunu kastetmiştik

İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı

İzmir'de 250 kiloluk yaban domuzunu avladı

Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Üniversite kontenjanları 2018: Hangi bölüm kaç kişi alacak? YKS sonuçları öncesi kontenjanlar açıklandı!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

Başbakanlık sitesi, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine yönlendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.