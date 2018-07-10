Düzce'de derede balık ölümleri

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde çok sayıda balık ölümü endişe yarattı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklendiği görüldü.
Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklenmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ölü balıkları toplamaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Asar Deresi'nde 20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Burhan Gömleksiz, "Bugüne kadar böyle bir şey görülmedi. Bu bir katliamdır. Bunu yapanlar canidir. İnsan olanlar bunu yapmaz. Bu kadar balığın ölümüne sebep olmak insanlık dışıdır. Ben yaklaşık 20 yıldır burada balık tutuyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm. Toplu halde katliam yapılmış. Ufak bir köpük de geliyor. Bunu yapanlar cezasız kalmamalıdır. Yetkililerin bunu yapanı bulup, cezalarını vermelerini istiyoruz. Bir balık diyerek geçmemek lazım" dedi.
Balık ölümleri ile ilgili olarak vatandaşların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdikleri, ancak yetkililerin henüz dereden ve balıklardan da numune almadığı öğrenildi.
Meclis'e bir parti daha girdi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama
Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı
AK Parti'yi şoke eden haber! Mersin Mezitli ilçe yöneticisi Ömer Saygılı intihar etti
Böylesi görülmedi! 62 yaşındaki adamın anüsünden öyle bir şey çıktı ki...
Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi
Prens Charles'ın vaftiz kızı öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Sokağın ortasında kalçasından ısırdı!
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum