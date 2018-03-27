Düzce'de Eğitim Tarihi Müzesi açıldı

Düzce'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "İl Eğitim Tarihi Müzesi Projesi" kapsamında Eğitim Tarihi Müzesi açıldı.
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan müzenin açılışına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Jandarma Komutanı Vekili Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Türk eğitim sistemi tarihi ve eğitim materyallerinin sergilendiği müzenin açılışında konuşan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, farklı illerde kurulan müzelerin geleceği belirleme noktasında yol gösterici olacağını söyledi.
Açılışını gerçekleştirdiği müzenin de hayırlı olmasını dileyen Dağlı, "Eğitim müzeleri gerçekten çok önemli. Tarihimize bakmamızı sağlayacak olan objelerin bir arada bulunması, bir araya getirilmesi ve göz önüne serilmesi gelecek açısından ciddi önem taşıyor. Ağır bir deprem geçirmiş olan ilimize bu müzenin kurulması gerçekten önemli. Ehliyet sınavlarında 'İki ileriye, bir geriye bakacaksın' denir, bu müzeler geriye bakmamız için bir araçtır." dedi.
İleriye dönük çalışmalar da yapılması gerektiğini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:
"Bizim de mutlaka gözümüz, vizyonumuz hep ileride olmalı ama mutlaka arada geriye yani tarihimize, geçmişimize de bakmak durumundayız. Aksi takdirde vizyonumuzu tam olarak belirleyemeyiz, sendeleriz. Bu manada tarihimize bakmak tarihimizle iç içe olmak, nereden nereye geldiğimizi görerek idrak etmek bu anlamda çok çok önemli."
Konuşmanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek müzeyi gezdi.
Vali Dağlı, müze ve müzede bulunan eğitim malzemeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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