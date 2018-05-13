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Düzce'de ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin teras katı kullanılamaz hale geldi

Düzce'de bir evin çatısında başlayıp teras katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Beçi yolu üzerinde, Şaban Işık'a ait 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıda yanan ahşap malzemelerin düşmesi sonucu teras katını da alevler sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evin teras katı kullanılamaz hale geldi.

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Düzce EV YANGINI

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