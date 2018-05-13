Düzce'de ev yangını

Düzce'de bir evin çatısında başlayıp teras katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Beçi yolu üzerinde, Şaban Işık'a ait 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıda yanan ahşap malzemelerin düşmesi sonucu teras katını da alevler sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evin teras katı kullanılamaz hale geldi.

