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Düzce'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 19:42 | Son Güncelleme

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen biri muhasebeci 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince adreslerinde gözaltına alındı.

Operasyonda, muhasebecilik yaptığı öğrenilen kişinin Akçakoca ilçesine bağlı bir köydeki evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, örgüt elebaşının görüntülerinin yer aldığı cd, kitap ve dergilere el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Düzce FETÖ operasyon

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