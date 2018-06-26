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Düzce’de fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

 - DÜZCE'de akşam saatlerinde başlayan yağmur beraberinde dolu ve fırtınayı da getirdi.

Düzce’de fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de akşam saatlerinde başlayan yağmur beraberinde dolu ve fırtınayı da getirdi. Şehrin büyük bölümünde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu nedeniyle ağaçlar devrildi, fındık bahçeleri zarar görürken, metrekareye 40-50 kilogram arası yağmur düştüğü öğrenildi.
Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu nedeniyle şehrin büyük bölümünde bahçeler, iş yerleri, ağaçlar ve araçlar zarar gördü. Şehir merkezinde fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise ceviz büyüklüğünde dolu düştü. Şehir merkezinde yol kenarında bulunan ağaçların bazıları şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülürken, vatandaşlar dolu yağma tehlikesine karşı araçlarını korumak için battaniyelerle kapattı. D-100 Karayolunda şiddetli yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bir akaryakıt istasyonunda dışarıda bulunan buzdolapları devrildi. Bir binanın çatısı caddeye uçarken, şans eseri yaralanan olmadı.
Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan ve durmaksızın yağan yağmur sırasında metrekareye 40-50 kilogram arası yağmur düştüğü öğrenildi.

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Düzce’de fırtına, yağmur ve dolu etkili olduDüzce’de fırtına, yağmur ve dolu etkili olduDüzce’de fırtına, yağmur ve dolu etkili olduDüzce’de fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu

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