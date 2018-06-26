Düzce'de geçersiz oyların sayımı bugün de sürecek

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, AK Parti'nin itirazı üzerine yaklaşık 4 bin geçersiz oy yeniden sayılırken, 100'den fazla sandıkta sayım yapıldı. Gece ara verilen oy sayım işlemine, merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımıyla devam edilecek.

Düzce'de, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP'den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi. AK Parti İl Başkanlığı'nca resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oyun yeniden sayılması için itirazda bulunuldu. Her seçimde 3 milletvekilliğini de kazanan, bu seçimde ise az farkla 1 vekilliği MHP'ye kaptıran AK Parti'nin itirazı üzerine dün geçersiz oyların sayımına başlandı. Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin salonunda gün boyu sürdürülen çalışmalarda açılacak 500 sandıktan 100'den fazlasında yeniden sayım yapıldı. Oy sayımı AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz gözetiminde yapıldı. Oy sayım işlemine gece ara verilirken, bugün merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımıyla devam edilecek.

