Düzce'de hafif şiddette 3 deprem (2)

İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı. Velilerin yaşadığı korku üzerine çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün için tatil edildiği ifade edildi.

Bu arada, depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi.