Düzce'de heyelan

Düzce'de meydana gelen heyelan sonucu, kent merkezi ile Gölyaka ilçesi arasındaki yol trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gölyaka'nın Gölormanı köyü yolunda heyelan meydana geldi.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, köy yolu ile Gölyaka-Düzce yolunu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapattı.
Bu sırada, Gölyaka istikametinden Düzce'ye gelen sürücülere, "trafik uyarı işaretlerine uymamak"tan cezai işlem uygulandı.
Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yolun, yarın yapılacak çalışmanın ardından trafiğe açılacağı öğrenildi.
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