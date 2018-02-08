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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:08 | Son Güncelleme

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Altay idaresindeki 81 KD 504 plakalı otomobil ile Yalçın Oktay'ın kullandığı 81 KJ 235 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çayağzı sapağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Özkan ve 6 yaşındaki Rümeysa Altay ile Ali Oktay yaralandı.

Otomobilde sıkışan Özkan Altay, Akçakoca Belediyesi kaza kırım ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Özkan Altay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, olay yerine gelen Altay ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Aileyi, polis ve sağılık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

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Düzce Trafik kazası : 5 yaralı

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