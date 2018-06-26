Düzce'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıkların yeniden sayımına başlandı.
Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için dün itirazda bulunmasının ardından Karacahacımusa Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda dün akşam ara verilen sayımlar bugün tekrar başlatıldı.
Dün gerçekleşen sayımlarda Gölyaka ilçesi ve merkez ilçenin bir bölümü sayılmıştı. Bugün ise merkez ilçenin kalanı ve diğer ilçe oyları sayılacağı bildirildi.
Öte yandan, İl Seçim Kurulu yetkilileri önce geçersiz sayılan oyların sayımı için kabul ettiği itirazı, AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni bir "tüm sandıkların yeniden sayılması" itirazı sonucu oyların tamamının sayılmasına karar verdi.
Buna göre, Düzce merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıkların yeniden sayımına başlandı.
- "Arada çok küçük bir fark var"
AK Parti Düzce Milletvekili Adayı Numan Çabuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinde az bir fark olması üzerine itirazda bulunduklarını söyledi.
Çabuk, şöyle konuştu:
"Arada çok küçük bir fark var. Geçersiz oyların da fazla olması dolayısıyla itiraz etmek istedik. 4 bin civarında bir geçersiz oy var, şu an yurt dışından gelen oylar da var. Şu an aradaki fark çok düşük seviyede. Yanlış sayılmış bir oy varsa bu da bizim hakkımızsa sonuna kadar takip etmek zorundayız diye düşünerek itiraz ettik."
Sayımların devam ettiğini belirten Çabuk, "Biz geçersiz oylara itiraz etmiştik, sadece onlar sayılacaktı ama bazı sandıklara tamamen itiraz edildi. Bugün merkez ilçenin sandık sayımları bitecektir. Sayımın ne zaman biteceği ile ilgili net bir bilgi yok." dedi.
- "Biz kendimizden eminiz"
Resmi olmayan sonuçlara göre seçilen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da sayımların uzun sürdüğünü aktardı.
Sonuçları beklediklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Sabırla bekliyoruz. Sayımın bu kadar uzun sürmesi hem bize destek verenleri hem de burada çalışanları iyice bıktırdı. Normalde itirazların belli başlı sandıklara yapılmasını bekliyorduk ama tümüne itiraz edilmiş. Tüm sandıklar sayılıyor, bu da 2 gün önce bin 500 kişinin yaptığı işi tekrardan 10 tane arkadaşımıza saydırmak demek."
Kendileri açısından bir sıkıntının olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Sonuçları bekliyoruz, bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Halkımız müsterih olsun, biz kendimizden eminiz. Sonuçların tescil edileceğini düşünüyoruz, şu an bir sıkıntı yok." diye konuştu.
Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, "Cumhur İttifakı"nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.
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