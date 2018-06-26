Düzce'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Düzce'de AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıkların yeniden sayımına başlandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için dün itirazda bulunmasının ardından Karacahacımusa Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda dün akşam ara verilen sayımlar bugün tekrar başlatıldı.

Dün gerçekleşen sayımlarda Gölyaka ilçesi ve merkez ilçenin bir bölümü sayılmıştı. Bugün ise merkez ilçenin kalanı ve diğer ilçe oyları sayılacağı bildirildi.

Öte yandan, İl Seçim Kurulu yetkilileri önce geçersiz sayılan oyların sayımı için kabul ettiği itirazı, AK Parti İl Başkanlığı'nın yeni bir "tüm sandıkların yeniden sayılması" itirazı sonucu oyların tamamının sayılmasına karar verdi.

Buna göre, Düzce merkez ile Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerindeki tüm sandıkların yeniden sayımına başlandı.