Düzce'de kapana yakalanan ayı kurtarıldı

Düzce'de ormanlık alanda kapana yakalanan ayı, uyuşturucu iğne ile uyutularak kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Altunçay köyünde ormanlık alandan gelen sesleri takip eden vatandaşlar, fındık ağaçlarını yaban hayvanlarından korumak için hazırlanan kapana yakalanmış olan ayıyı gördü.
Haber verilmesi üzerine şehir merkezinden 27 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü mevkisine gelen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kapandan kurtarmak için önce uyuşturucu iğne ile ayıyı uyuttu.
Daha sonra kısıldığı kapandan alınan ayı, ekipler ve köylüler tarafından düzlük alana taşındı.
Kemik yapısı ve vücut ölçülerini alan ekipler, ayıyı bulunduğu yerde bırakarak bölgeden ayrıldı.
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