Düzce'de kumar operasyonu

Düzce'de kumar oynayanlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.
Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bina girişinde güvenlik önlemi alan polis, kapının açılmaması üzerine olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.
İtfaiye aracının merdiveniyle üçüncü kattaki balkondan eve giren polis ekipleri, kumar oynayan 11 kişiyi gözaltına aldı.
Masalarda bulunan para ve oyun kağıtlarına da el konuldu.
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