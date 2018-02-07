HABER

Düzce'de kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 00:21 | Son Güncelleme

Yığılca ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Düzce'de kumar oynayanlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

Yığılca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'nde bir binanın üçüncü katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bina girişinde güvenlik önlemi alan polis, kapının açılmaması üzerine olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiye aracının merdiveniyle üçüncü kattaki balkondan eve giren polis ekipleri, kumar oynayan 11 kişiyi gözaltına aldı.

Masalarda bulunan para ve oyun kağıtlarına da el konuldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11 gözaltı Düzce kumar operasyon Yığılca

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Son dakika! Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı

Son dakika! Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aysel Gürel kimdir? Google'dan tam Aysel Gürellik bir doodle! (Aysel Gürel 90 yaşında)

Aysel Gürel kimdir? Google'dan tam Aysel Gürellik bir doodle! (Aysel Gürel 90 yaşında)

Türk askerinin PKK'ya vurduğu darbenin ardından örgütte şimdi de iç çatışma çıktı!

Türk askerinin PKK'ya vurduğu darbenin ardından örgütte şimdi de iç çatışma çıktı!

Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Beyoğlu'nda 7 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 6 yaralı

Beyoğlu'nda 7 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 6 yaralı

Taksicilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kan bağışı

Taksicilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kan bağışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.