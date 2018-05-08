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Düzce'de kuru temizleme kazanı patladı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

Düzce'de kuru temizleme kazanı patladı: 1 yaralı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, kuru temizleme dükkanındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Şafak Sokağı'nda bulunan Enver Keleş'e ait kuru temizleme dükkanındaki buhar kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamayı duyan vatandaşlar iş yerine gelerek yaralanan Keleş'i bulunduğu yerden çıkardı.

Keleş, olay yerine sevk edilen ambulansa Cumayeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda yanık ve kesik bulunan Keleş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, patlama nedeniyle iş yerinin cam ve çerçeveleri sokağa dağıldı.

Patlamada büyük oranda hasar gören iş yeri kullanılmaz hale gelirken, kaldırımdaki bir araç da hasar aldı.

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Düzce kazan kuru temizleme patlama

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