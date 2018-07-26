Düzce Valiliği tarafından hazırlanan "Millet Kıraathanesi" hizmete açıldı.

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde oluşturulan alandaki, kıraathanede kitap okumaya gelenlere ücretsiz ikramda bulunuluyor.

Açılışın ardından vatandaşların ilgisiyle hizmete başlayan kıraathane, 24 saat hizmet usulü ve çay-çorba ikramı ile sohbet merkezi olacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişten gelen kıraat geleneğinin geleceğe aktarılması için Millet Kıraathane'sinin hizmete girdiğini söyledi.

Kıraathanenin 7 gün 24 saat açık olduğunu aktaran Taştan, şöyle konuştu:

"Millet Kıraathanemiz gün boyunca çay ve çorba ikramı ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Gözlemlediğim kadarıyla gündüz vakti öğrenciler, akşam saatlerinde vatandaşlarımız buraya geliyor. Buraya gelen hem kitap okuyor hem de sakin bir ortamda sohbet ediyor. Bu alan ilin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlayacaktır."

Kıraathanenin ildeki sanatçılar için de önemli bir değer olduğunu kaydeden Taştan, "Vatandaşlarımız burayı bildikçe ve gördükçe, ilin ileri gelenleri, şairleri, yazarları ve kültürel manada faaliyet gösteren insanları bu kıraathanede buluşacaktır. İnsanlarımız burada bilgi alışverişinde bulunacaktır."