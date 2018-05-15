Düzce'de motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caner Acar idaresindeki ile Abdüssamet Alemdar'ın kullandığı tescilsiz motosikletler Tavak köyü yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Enes Güven yaralandı. Tavak Köyü'nden Kaynaşlı istikametine giden elektrik arıza ekipleri kazayı görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Caner Acar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu sırada, kaza yerine gelen Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar, kaza geçirenlerin ailelerini teselli etmeye çalıştı.