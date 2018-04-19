Düzce'de ölü yunus karaya vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus karaya vurdu.
Akçakoca Belediyesi Çayağzı Plajı sahilinde yunus balığı ölüsü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ilk incelemenin ardından, 2 metre uzunluğundaki yunus ölüsünü muhafaza altına aldı.
Balığın üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı bildirildi.
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