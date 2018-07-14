Düzce'de ormanda bulunan yaralı kartal tedavi altına alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesi ormanlık alanda bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

Gökçeağaç köyünde yaşayan Şaban Marango, ormanda mantar topladığı sırada gördüğü yaralı kartalın tedavi edilmesi için Yığılca Orman İşletme ekiplerine haber verdi.

Köye giderek yaralı kartalı teslim alan ekipler, kartılı veterinere götürerek ilk müdahalenin yapılmasını sağladı.

Kartalı bulan Marango, ormana mantar toplamaya gittiğini ve kartalı yerde bulduğunu söyledi.

Durumu hemen yetkililere bildirdiğini anlatan Marango, "Birdenbire önüme çıktı. Yaralı olduğunu görünce ben de aldım getirdim. Orman işletme ekiplerine haber verdim. Onlar da gelip aldılar." dedi.

Yığılca orman işletme şefi Özgür Işık da "Yaralı olarak teslim aldığımız yırtıcı kuşu tedavisinin ardından milli parklara teslim edeceğiz." diye konuştu.

Yaralı kartalın tedavisini yapan veteriner hekimi Gökhan Gürman, kuşun kanadının iç kısmında tramvaya bağlı kanama ve kırık olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

