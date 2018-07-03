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Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 02:02 | Son Güncelleme

ARKADAŞLARINI YEMEK YERKEN VURDU Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Köyü'nde 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olay sırasında orman işçilerinin kaldığı kulübenin yanında yaptıkları çardakta yemek yedikleri, bu sırada Olcay Bak'ın da otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak arkadaşlarına ateş ettiği belirtildi.

ARKADAŞLARINI YEMEK YERKEN VURDU

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Köyü'nde 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı olay sırasında orman işçilerinin kaldığı kulübenin yanında yaptıkları çardakta yemek yedikleri, bu sırada Olcay Bak'ın da otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak arkadaşlarına ateş ettiği belirtildi. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Jandarma ekiplerinin inceleme yaparken görüntüsü
Savcının inceleme yaparken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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