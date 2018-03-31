HABER

Düzce'de otobüs yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Yolcuları tahliye edilen otobüs tamamen yandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Atakan Uysal idaresindeki 34 UJ 9141 plakalı Zonguldak-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca Tepeköy mevkisine geldiğinde motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İtfaiyeye haber verilirken, alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Yangın, Düzce ve Akçakoca itfaiye ekiplerince yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Büyük bölümü yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.

Sürücü Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüsün arkasından duman çıktığını ve diğer araçların sürücülerinin korna çalarak kendisini uyardığını söyledi.

Göstergelerde hiçbir olumsuzluk görmediklerini dile getiren Uysal, "Yangını fark edince hemen yolcuları tahliye etmeye başladık. Allah'a şükür bir şey olmadı." dedi.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Düzce'de otobüs yangını

- Yolcuları tahliye edilen otobüs tamamen yandı

1 / 6

Düzce'de otobüs yangını

Düzce'de otobüs yangını
2 / 6

Düzce'de otobüs yangını

Düzce'de otobüs yangını
3 / 6

Düzce'de otobüs yangını

Düzce'de otobüs yangını
4 / 6

Düzce'de otobüs yangını

Düzce'de otobüs yangını
5 / 6

Düzce'de otobüs yangını

Düzce'de otobüs yangını
6 / 6

Düzce'de otobüs yangını

Düzce'de otobüs yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.