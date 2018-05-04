Düzce'de otomobil dere yatağına devrildi: 5 yaralı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Perçin (47) idaresindeki 34 PA 256 plakalı otomobil, Kaynaşlı ilçesi Dipsizgöl ile Bıçkıyanı Köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile yolcular Duygu Perçin (65) ile Aynur (23), Damla (21) ve Derya Işık (36) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslara taşıdı. Bu sırada, Duygu Perçin'i ambulansa alan sağlık ekiplerine yakınları, "Ağır ilaç kullanıyor, lütfen ilaç vermeyin. Aldığı ilaçları söyleyelim, öyle müdahale edin." dedi.
Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Duygu Perçin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazada yaralanan kişilerin Bolu'daki bir akrabalarının düğününden döndüğü öğrenildi.
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