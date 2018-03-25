Düzce'de otomobil devrildi: 6 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir bebek ile 5 aylık hamile kadının da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ağbal (43) idaresindeki 81 BK 138 plakalı otomobil, D-100 karayolu Gümüşova Çukurhan mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ertuğrul Ağbal (12), 5 aylık hamile Gülay Demir (39) ve ismi öğrenilemeyen bir 1,5 yaşındaki bebek ile 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.