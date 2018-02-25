Düzce'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Akbaş idaresindeki 78 ED 858 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gümüşova Yongalık mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde seyreden Emre Toplaoğlu yönetimindeki 61 K 11113 plakalı tırla çarpıştı.

Tırın kasasının altına giren otomobilde sürücü Akbaş, Murat Ekemen ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi sıkıştı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kazaya karışan otomobilin hız göstergesinin, 150 kilometre/saatte takılı kaldığı görüldü.