Düzce'de otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında

Düzce'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İbrahim Aydoğdu idaresindeki 34 RK 7772 plakalı otomobil, D-655 Düzce - Zonguldak bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Ters dönen otomobilin sürücüsü Aydoğdu ile otomobilde bulunan Ayşe, Zeynep Meyra Aydoğdu ve Afet Akdağ yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı olay yeri yakınındaki caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin devrilerek refüjdeki ağaca çarptığı ve kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin otomobili kaldırdığı anlar yer alıyor.

