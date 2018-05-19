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Düzce'de otomobille motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Düzce'de otomobille motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuh Semih Aydın idaresindeki 34 JZ 7550 plakalı otomobil, Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'nde Şendoğan Kaya yönetimindeki 81 EH 463 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Şendoğan Kaya, otomobildeki Zübeyde ve Emircan Yahşi ile Erdem ve Temel Talha Kaya yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce trafik kazası

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