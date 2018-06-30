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Düzce'de oyların tekrar sayılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin: - "Seçimler artık geride kalmıştır. Gece, gündüz kaldığımız yerden çalışmalarımız devam edecektir" - MHP Düzce milletvekili adayı Ümit Yılmaz: - "Cumhur İttifakı'nda Düzce'ye inşallah hayırlı hizmetler yapmak için elimizden geleni yapacağız"

Düzce'de, seçim sonuçlarına yapılan itirazların İl Seçim Kurulu'nca reddedilmesinin ardından milletvekili dağılımında değişiklik yaşanmadı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, konuya ilişkin açıklamasında, seçim sonrası parti olarak gereken itirazları, hukuki gerekçeleri bildirerek yaptıklarını söyledi.

İki parti arasında çok az bir oy farkı olduğuna değinen Keskin, "Yaklaşık 4 bin 744 geçersiz oy vardı. Doğal olarak farkın da çok az olmasından dolayı hukuken AK Parti teşkilatları olarak, genel merkezimizin tavsiyeleri doğrultusunda itirazımızı gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 16 ilde itiraz gerçekleşmiştir. Bu itirazlardan bir tanesini de genel merkezimizin tavsiyesi üzerine Düzce İl Teşkilatı olarak hukukçularımızla birlikte gerçekleştirdik." dedi.

Sonucun hayırlı olmasını temenni eden Keskin, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki temennilerimiz; ülkemizin bekası, milletimizin refahıdır. Seçimler artık geride kalmıştır. Gece, gündüz kaldığımız yerden çalışmalarımız devam edecektir. Sayın Bakanımız Faruk Özlü başta olmak üzere milletvekillerimiz ile birlikte Düzce'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Düzceli hemşehrilerimize bugüne kadar olduğu gibi 16 yıldır verdikleri bu destekten dolayı ve 24 Haziran da hem Cumhur İttifakımıza hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz."

- "Üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız"

İtirazlara ret kararının ardından parti binasında tebrikleri kabul eden MHP Düzce milletvekili adayı Ümit Yılmaz da milletvekilliğini kazandıklarını söyledi.

Sonucun hayırlara vesile olmasını dilediklerini belirten Yılmaz, "Cumhur İttifakı'nda Düzce'ye inşallah hayırlı hizmetler yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizi ve Düzcemizi en iyi şekilde temsil ederek, üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

- Süreç

AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmasının ardından, İlçe Seçim Kurulu'nca, iki gün süren sayımda 498 sabit, 2 de gezici sandığın oyları sayılmıştı. AK Parti İl Başkanlığı'nın itirazı sonucu tekrar sayılan 498 sabit ve 2 gezici sandıkta, AK Parti'ye 11, MHP'ye ise 5 oy daha çıkmış, Cumhur İttifakı'na verilen 3 oy ise geçersiz olarak kayıtlara alınmıştı.

Değişen oyların ardından AK Parti'nin 2 ve MHP'nin 1 olan milletvekili sayılarında değişiklik olmamıştı.

Daha sonra, AK Parti, MHP ve CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar da reddedilmişti.

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