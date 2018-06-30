Düzce'de oyların tekrar sayılması

Düzce'de, seçim sonuçlarına yapılan itirazların İl Seçim Kurulu'nca reddedilmesinin ardından milletvekili dağılımında değişiklik yaşanmadı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, konuya ilişkin açıklamasında, seçim sonrası parti olarak gereken itirazları, hukuki gerekçeleri bildirerek yaptıklarını söyledi.

İki parti arasında çok az bir oy farkı olduğuna değinen Keskin, "Yaklaşık 4 bin 744 geçersiz oy vardı. Doğal olarak farkın da çok az olmasından dolayı hukuken AK Parti teşkilatları olarak, genel merkezimizin tavsiyeleri doğrultusunda itirazımızı gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 16 ilde itiraz gerçekleşmiştir. Bu itirazlardan bir tanesini de genel merkezimizin tavsiyesi üzerine Düzce İl Teşkilatı olarak hukukçularımızla birlikte gerçekleştirdik." dedi.

Sonucun hayırlı olmasını temenni eden Keskin, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki temennilerimiz; ülkemizin bekası, milletimizin refahıdır. Seçimler artık geride kalmıştır. Gece, gündüz kaldığımız yerden çalışmalarımız devam edecektir. Sayın Bakanımız Faruk Özlü başta olmak üzere milletvekillerimiz ile birlikte Düzce'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Düzceli hemşehrilerimize bugüne kadar olduğu gibi 16 yıldır verdikleri bu destekten dolayı ve 24 Haziran da hem Cumhur İttifakımıza hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz."