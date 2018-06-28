HABER

Düzce'de oyların yeniden sayılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: -"Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de itiraz üzerine oyların yeniden sayılmasıyla ile ilgili, "Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz." dedi.

Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre oy farkının 17’ye kadar düştüğü bir seçimde oyların tekrar sayılmasından daha doğal bir şey olmadığını söyledi.

Oyların tekrar sayılmasının seçim üzerindeki şüpheleri kaldıracağını belirten Özlü, şöyle konuştu:

"Tek tek sayıyoruz, biz kaybetsek de kazansak da çıkan sonuç milletimizin takdiridir. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, spekülasyonları kaldırmak için, oyların hakimler huzurunda yeniden sayılması sağlık işaretidir. Bu oyların sayılmaması yanlış olur. Geçersiz oyun, 4 bin 700 olduğu bir seçimden bahsediyoruz. Düzce'nin nüfusunu siz düşünün. Oylar mutlaka yeniden sayılmalıdır. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, spekülasyonu ve dedikoduları ortadan kaldırır. "

- "Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu"

Oyların açıktan sayıldığına dikkati çeken Bakan Özlü, "Oylar partililerin nezaretinde sayılıyor. AK Parti'li de, MHP'li de, CHP'li de var. Bunda yanlış bir durum yok. Yaptığımız her şeyi Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanımızla, istişare ederek yapıyoruz. Yani bu yapılanlar genel merkezin talimatları ve bilgisi ile yapılıyor. Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz." dedi.

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için kahreden açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleştiAnkara Valisi'nden kayıp Eylül için kahreden açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdimSüleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Diğer Haberler
Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Şehidin kanı yerde kalmadı! O terörist böyle yakalandı

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Ankara Valisi'nden kayıp Eylül için korkutan açıklama: Kan örnekleri DNA testinde eşleşti

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: CHP il başkanları için talimat verdim

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Şehit cenazesinde CHP çelengini parçaladılar

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.