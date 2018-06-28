Düzce'de oyların yeniden sayılması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de itiraz üzerine oyların yeniden sayılmasıyla ile ilgili, "Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz." dedi.

Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre oy farkının 17’ye kadar düştüğü bir seçimde oyların tekrar sayılmasından daha doğal bir şey olmadığını söyledi.

Oyların tekrar sayılmasının seçim üzerindeki şüpheleri kaldıracağını belirten Özlü, şöyle konuştu:

"Tek tek sayıyoruz, biz kaybetsek de kazansak da çıkan sonuç milletimizin takdiridir. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, spekülasyonları kaldırmak için, oyların hakimler huzurunda yeniden sayılması sağlık işaretidir. Bu oyların sayılmaması yanlış olur. Geçersiz oyun, 4 bin 700 olduğu bir seçimden bahsediyoruz. Düzce'nin nüfusunu siz düşünün. Oylar mutlaka yeniden sayılmalıdır. Bu seçim üzerindeki şaibeyi, spekülasyonu ve dedikoduları ortadan kaldırır. "

- "Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu"

Oyların açıktan sayıldığına dikkati çeken Bakan Özlü, "Oylar partililerin nezaretinde sayılıyor. AK Parti'li de, MHP'li de, CHP'li de var. Bunda yanlış bir durum yok. Yaptığımız her şeyi Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanımızla, istişare ederek yapıyoruz. Yani bu yapılanlar genel merkezin talimatları ve bilgisi ile yapılıyor. Oyların yeniden sayılmaması yanlış olurdu, biz bir yanlışı düzeltiyoruz." dedi.

