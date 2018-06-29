Düzce'de oyların yeniden sayılması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Düzce'de itiraz üzerine oyların yeniden sayılmasına ilişkin, "Bu bir hak aramadır. İttifakın diğer partisi de MHP de hakkını sonuna kadar arayacaktır. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz." dedi.

Karacahacımusa Mahallesi'ndeki Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu önünde basın toplantısı düzenleyen Yıldız, seçimin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sonuçların hala alınmamış olmasının çok üzücü olduğunu söyledi.

Türk milletinin sandığa giderek iradesini yansıttığını belirten Yıldız, Türk milletinin iradesinin çok açık şekilde tezahür ettiğini vurguladı.

Yıldız, "Biz herkesin hukukuna saygılıyız ancak yapılan iş bir hakkın suistimali gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu farkın kapatılmasının mümkün olmadığını savunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Her ne kadar 17 fark var denilse de bu fark 175'tir. Sayılmayan sandık sayısı da 315 civarındadır. Bu sandıklardaki geçersiz oylar tekrar sayılacaktır. Bu farkın kapanması mümkün değildir. Milletvekilimiz anasının ak sütü gibi milletin oylarıyla seçilmiştir. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Herkesin hakkına da saygılıyız. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz fakat İl Seçim Kurulu'nun bir an önce karar vermesi gerekir. Bu kadar insan sonucu beklemektedir.