Düzce'de oyların yeniden sayılması

AK Parti, MHP ve CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları itirazlar, Düzce İl Seçim Kurulu'nca reddedildi.
İl Seçim Kurulu'ndan alınan bilgiye göre, AK Parti, MHP ve CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin kurula yaptığı itirazlar için toplantı gerçekleştirildi.
Buna göre, AK Parti'nin Akçakoca, Gölyaka, Cumayeri, Çilimli ve Gümüşova'da bulunan 412 sandığın tekrar sayılması, MHP'nin geçersiz sayılan oyların tekrar sayımı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığına kullanılan oy ile milletvekilliğine kullanılan oy sayısı arasında "farklılık olduğu ve bunun tutanak altına alınmadığı"na yönelik itirazları, İl Seçim Kurulu'nca reddedildi.
AK Parti İl Başkanlığı'nın, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmasının ardından, İlçe Seçim Kurulu'nca, iki gün süren sayımda 498 sabit, 2 de gezici sandığın oyları sayılmıştı. AK Parti İl Başkanlığı'nın itirazı sonucu tekrar sayılan 498 sabit ve 2 gezici sandıkta, AK Parti'ye 11, MHP'ye ise 5 oy daha çıkmış, Cumhur İttifakı'na verilen 3 oy ise geçersiz olarak kayıtlara alınmıştı.
Değişen oyların ardından AK Parti 2 ve MHP'nin 1 olan milletvekili sayılarında değişiklik olmamıştı.
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