Düzce'de AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nca bu yıl ilk defa oy kullanacak gençler "'Oy'umla Oyunu Bozarım" yürüyüşü düzenledi.
Cedidiye Camisi önünde toplanan Gençlik Kolları üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrakları ile İstanbul Caddesi boyunca yürüdü.
Yaklaşık 4 bin kişi, 'Recep Tayyip Erdoğan', 'AK Gençlik burada, davasının yanında' ve 'Güçlü Türkiye, Güçlü Düzce' sloganları attı.
Anıtpark Meydanı'na kadar yürüyen geçler, burada dilek feneri uçurdu.
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