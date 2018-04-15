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Düzce'de protokol üyelerinin "şifalı ot" mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Dağlı, Belediye Başkanı Ay ve DÜ Rektörü Çakar, "Tyche Bereket Festivali"nde satılmak üzere, kent genelinde yetişen faydalı otlardan topladı

Düzce'de yetişen faydalı bitkilerin tanıtıldığı "Tyche Bereket Festivali" kapsamında, protokol üyeleri ot topladı.

Samandere Köyü'nde bir araya gelen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalin organizatörü Belediye Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile ot topladı.

Protokol üyelerinin kent genelinden topladığı faydalı bitkiler, 4-5-6 Mayıs'ta düzenlenecek "Tyche Bereket Festivali"nde satılmak üzere muhafaza altına alındı.

Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce’nin şükredilmesi gereken önemli değerler içerisinde olduğunu söyledi.

Kentin tanıtımı için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Dağlı, "İstanbul ve Ankara'ya 2 saatlik mesafede olan Düzce’de, can alıcı güzellikler ve bir o kadar güzel mekanlar bulunuyor. Batı Karadeniz’in, Roma'dan kalan tek antik tiyatrosu da yine burada. 25-30 milyon vatandaşa hitap eden ve tercih edilen bir iliz. 4-5-6 Mayıs tarihlerinde de düzenlenecek olan festival ile tanıtıma bir nebze olsun destek sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Belediye, üniversite ve idari birimler olarak ortak çalışma yaptıklarını kaydeden Dağlı, "Konuya ilgi duyan herkesi düzenlenecek olan festivalimize davet ediyoruz." dedi.

DÜ Rektörü Çakar da kentin doğasının ve tarihinin güzelliklerle dolu olduğunu belirtti.

Festivalin kent ve ülke genelinde tanıtıma katkı sağlayacağını vurgulayan Çakar, "Yeşili, maviyi ve yaylaları bir arada yaşayabileceğimiz bir coğrafya. Çok şanslıyız ve bu duruma şükrediyoruz. Bu coğrafyada üniversitenin kurulmuş olması ve üniversitenin bu zengin kültürle çalışmasından mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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