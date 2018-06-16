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Düzce'de sağanak ve şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

Sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, çok sayıda ağaç devrildi

Düzce'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, çok sayıda ağaç devrildi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık bir saat süren şiddetli yağış nedeniyle caddelerde su birikintisi oluştu, yıldırımın isabet ettiği ağaçlar devrildi.

Trafikte olan sürücüler ise araçlarını durdurarak bir süre yağmurun dinmesini bekledi.

Kaynaşlı ilçesinde ise Asar Deresi'ndeki su seviyesi artarak ağaçların devrilmesine neden oldu. İlçede bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı, evlerini su basan vatandaşlara yardımcı oldu.

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Düzce sağanak yağış su baskını

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