Düzce’de sahilde ölü yunus balığı bulundu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, ölü bir yunus balığı sahile vurdu.

Akçakoca ilçesi Çayağzı ile Beyhanlı köyleri arasında bulanan sahil şeridinde vatandaşlar, kıyıda ölü yunus balığı olduğunu bildirdi. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yunus balığının nasıl öldüğü ve sahile vurduğu bilinmezken 30 yıllık Balıkçı Adnan Özer, “Bu sene balık hiç olmadı diyebiliriz. Hayvan aç kaldı intihar etmiş olabilir biz öyle biliyoruz öyle duyuyoruz. Balıkçılara diyorlar ki vuruyorlar, kesiyorlar hiçbir balıkçı denize gitmiyor biliyorsunuz av yasağı var zaten. Aç kaldı diye düşünüyoruz” dedi.

Ölü Yunus balığı, Akçakoca Belediyesi temizlik ekipleri tarafından kaldırıldı.