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Düzce'de seyir halindeki çöp toplama kamyonu alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 01:35 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda aracın motor bölümünde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen alevler kamyonun tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmesine neden oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan çöp toplama kamyonu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Üçköprü mevkisinde Serdar Kaymaz idaresindeki 06 BER 465 plakalı kamyonun motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Kamyonun alev aldığını fark eden sürücü Kaymaz, aracı emniyet şeridine çekerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımlarının da yetersiz kalması üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Kamyonun kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, söndürme çalışmasının tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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