Düzce'de şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu

Düzce'de etkili olan sağanak ve dolunun ardından bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, şiddetli rüzgar nedeniyle de ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 45 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle caddelerde su birikintisi oluştu, şiddetli rüzgar bazı ağaçları devirdi. Bazı evlerin bodrum katları da sular altında kaldı.
Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler ise araçlarını durdurarak bir süre yağmurun dinmesini bekledi. Caddelerde karşıya geçmek isteyen vatandaşlar da suya girmek zorunda kaldı.
Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları araçların üzerinden kaldırdı.
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