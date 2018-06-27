Düzce'de şiddetli sağanak ve fırtına

Düzce'de şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, ağaçlar, ev ve otomobillerin üzerine devrildi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık bir saat süren şiddetli yağış nedeniyle caddelerde su birikintisi oluştu, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler ise, araçlarını durdurarak bir süre yağmurun dinmesini bekledi.

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı.

