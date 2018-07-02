Düzce'de silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, orman işçileri arasında çıkan kavgada bir kişi 3 arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü, 3'ünü yaraladı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan O.B. ile iş arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan pompalı tüfekle 6 arkadaşlarını yaraladı.
Yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı 3 orman işçisi 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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