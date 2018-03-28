Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de sis etkili olurken, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde Düzce'de sis etkili oldu. D-100 Karayolu ve kent merkezinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Özellikle bağlantı yollarında ve kavşaklarda sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

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