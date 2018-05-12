Düzce'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Düzce'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyköy beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kandil, 2 kase, 2 testi ile kırık testi parçaları ele geçirildi.

Tarihi parçalar Konuralp Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

