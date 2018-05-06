Düzce'de ticari araçla otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Düzce'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Taşlıdere idaresindeki 81 DJ 188 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Aydın köyü mevkisinde, karşı yönden gelen İbrahim Uğurlu yönetimindeki 81 ER 062 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Taşlıdere ile otomobildeki Nagehan, Edanur, Merve ve Ayşenur Taşlıdere ile hafif ticari aracın sürücüsü Uğurlu ve araçtaki Ayşe, Senem, Ahmet ve Gülşen Uğurlu yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

