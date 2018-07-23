Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serdar İlyas idaresindeki 34 BBU 743 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Otluoğlu köyü mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Bu sırada Hakan Dursun idaresindeki 34 AEE 687 plakalı otomobil, devrilen otomobile çaptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Serdar İlyas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Hakan Dursun da yaralandı.
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