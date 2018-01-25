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Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 01:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Hafif ticari aracın ters dönmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı

Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Baştımar idaresindeki 16 MCL 22 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolunun Gölyaka Sapağı Düzce istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada, Erol Baştımar ile araçta bulunan Sevda (37), Aycan(27) ve Nazlı (38) Baştımar yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan D-100 karayolu Düzce istikametindeki trafik, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrollü olarak sağlandı.

(AA)

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