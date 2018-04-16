Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birgül Kasımfırtına idaresindeki 81 DM 773 plakalı otomobil ile Servet Kaba yönetimindeki 81 AD 979 plakalı otomobil, Beyköy Beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler Kasımfırtına ve Kaba ile araçtaki Nihan ve Ferda Deniz yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Organize Sanayi Bölgesi yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.