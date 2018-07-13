Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde lüks bir cipin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Ayrancı idaresindeki 34 GFA 87 plakalı cip, otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü mevkisinde önünde seyreden Gökhan Kaya'nın kullandığı plastik su borusu yüklü 06 GCD 80 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da devrildi.
Kazada, sürücüler Ayrancı ve Kaya ile cipte bulunan Muammer Yazıcıoğlu ve Nejat Ayrancı yaralandı.
Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza nedeniyle yola devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bu nedenle ulaşıma kapanan yolun İstanbul istikametinde trafik akışı Kaynaşlı çıkışından D-100 karayoluna yönlendiriliyor.
Yolun kısa sürede tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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